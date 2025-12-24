Vigilanza privata a supporto della polizia municipale durante le feste rafforzati i controlli in alcune aree della città | ecco dove

A partire dal pomeriggio di oggi e per tutto il periodo delle festività natalizie, fino al primo gennaio 2026, l’amministrazione comunale ha attivato un servizio di vigilanza privata in alcune aree strategiche della città. L'incarico è stato dato con affidamento diretto al gruppo Sicurtransport. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

