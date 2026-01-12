Weekend di controlli sulle piste da sci a Bardonecchia e Sestriere | pioggia di sanzioni

Nel fine settimana del 10 e 11 gennaio, i carabinieri delle località turistiche della Val Susa hanno svolto controlli sulle piste da sci di Bardonecchia e Sestriere. L'attenzione è stata rivolta al rispetto delle norme di sicurezza, con sanzioni per comportamenti irregolari. Questi interventi mirano a garantire un’esperienza sicura per tutti gli appassionati di sport invernali, anche in condizioni meteorologiche avverse.

Sicurezza sempre, anche sulle piste da sci. Nel corso dello scorso weekend, tra il 10 e l'11 gennaio, i carabinieri delle località turistiche della Val Susa hanno effettuato numerosi controlli sulle piste da sci, prese d'assalto da un alto numero di appassionati anche in virtù delle copiose.

