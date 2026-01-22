A oltre due mesi dalla Milano Marathon del 12 aprile, le iscrizioni hanno già superato quelle dello scorso anno, raggiungendo i 12.000 partecipanti. Cairo commenta:

Torna la maratona di Milano e, con l’edizione n. 24 - presentata alla Tower Hall di Unicredit - torna in grande stile. L’appuntamento è per domenica 12 aprile, su un percorso rinnovato e sempre veloce. Non più ad anello, ma in linea, con partenza da corso Sempione e arrivo (confermato) in piazza Duomo. A più di due mesi dal giorno della gara, organizzata da Rcs Sports & Events, è già record di iscritti: sono circa 12.000 (con quasi il 70% proveniente dall’estero), contro i 10.200 dello scorso anno. Il Title sponsor, per la terza edizione consecutiva, è la compagnia aerea Wizz Air. "Siamo molto contenti di come Milano Marathon cresca - sostiene Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup -: i numeri sono lì a testimoniarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano Marathon (già) da record: 12.000 iscritti. Cairo: "Fieri di un evento in continua crescita "

