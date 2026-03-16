Continassa Juve | archiviato la vittoria di Udine le ultimissime sulle condizioni di Vlahovic e Thura

La Juventus torna in campo dopo la vittoria a Udine e si concentra sulle condizioni di Vlahovic e Thura. La redazione di JuventusNews24 fornisce le ultime notizie sulla formazione, sugli infortunati e sui tempi di recupero in vista del prossimo impegno. Aggiornamenti anche sui giocatori diffidati e sulle novità provenienti dalla Continassa.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus ha superato 1-0 in trasferta l’Udinese nel segno di Boga sabato sera ed ora può iniziare a guardare al prossimo impegno contro il Sassuolo. Vlahovic, che sabato ha preferito restare a Torino in via precauzionale per non sollecitare l’adduttore, ha dato segnali estremamente positivi: se i prossimi test confermeranno questo trend tornerà nell’elenco dei convocati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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