Ultimissime Juve LIVE | le ultime sulle condizioni di Yildiz Il punto sulla trattativa tra Vlahovic e il Milan
La Juventus tiene sotto osservazione le condizioni di Yildiz dopo l'infortunio, ancora in fase di valutazione. Nel frattempo, si infiamma la trattativa tra Vlahovic e il Milan: i rossoneri fanno sul serio e vogliono portare l’attaccante a Milano. La giornata bianconera si chiude con tanti dubbi e poche certezze, mentre i tifosi aspettano aggiornamenti ufficiali.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 4 febbraio 2026. Vlahovic Milan, le ultime novità sulla trattativa per l’approdo in rossonero del bomber della Juventus. Ore 15.50 – Vlahovic Milan, le ultime novità sulla trattativa per l’approdo in rossonero del bomber della Juventus Infortunio Yildiz: novità importanti verso l’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Yildiz Juve
Ultimissime Juve LIVE: stallo totale per il rinnovo di Yildiz, le novità sulle condizioni di Vlahovic
Ultimissime Juve LIVE: stallo totale per il rinnovo di Yildiz, le novità sulle condizioni di Vlahovic. Vince la Juventus Women
Ultime notizie su Yildiz Juve
Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Juve; Le notizie di calciomercato del 1 febbraio 2026: la Juve prende Boga e Holm. Zaragoza è della Roma; Calciomercato LIVE: ultime trattative e affari, alle 20 la chiusura; Calciomercato in diretta: Inzaghi vuole Kean. Lazio, è fatta per Maldini.
Calciomercato live: Mateta-Milan saltato dopo le visite mediche, il Tottenham non apre alla Juve per Kolo MuaniUltima giornata di calciomercato della sessione invernale del 2026. La chiusura è fissata per le ore 20, con le squadre italiane che stanno perfezionando gli ultimi colpi. Segui tutte ... ilmessaggero.it
Calciomercato chiuso senza botti: no del Tottenham alla Juve per Kolo Muani, salta Mateta al MilanUltimo giorno di trattative. Spalletti è rimasto senza punta di peso, si accontenta di Boga e Holm. I rossoneri lasciano Mateta al Crystal Palace dopo le ... lastampa.it
Ultimissime #Juve Live Tutte le novità x.com
Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti sui bianconeri - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.