Ultimissime Juve LIVE | le ultime sulle condizioni di Yildiz Il punto sulla trattativa tra Vlahovic e il Milan

La Juventus tiene sotto osservazione le condizioni di Yildiz dopo l'infortunio, ancora in fase di valutazione. Nel frattempo, si infiamma la trattativa tra Vlahovic e il Milan: i rossoneri fanno sul serio e vogliono portare l’attaccante a Milano. La giornata bianconera si chiude con tanti dubbi e poche certezze, mentre i tifosi aspettano aggiornamenti ufficiali.

