Calabria primato dei comuni in crisi finanziaria | Reggio tra gli enti con procedure attive

In Calabria, sono ancora numerosi i comuni che si trovano in crisi finanziaria, con Reggio che ha attive procedure di risanamento. La regione si conferma al primo posto in Italia per questa problematica, superando altre aree come Sicilia e Campania. Questa situazione riguarda diverse amministrazioni locali che stanno affrontando difficoltà economiche e procedure di riequilibrio.

Oltre metà dei comuni regionali coinvolti, con 1,2 milioni di abitanti interessati; la Corte dei conti segnala l'aumento dei dissesti e il fallimento dei piani di riequilibrio La Calabria si conferma la regione italiana con il maggior numero di comuni in crisi finanziaria, superando Sicilia e Campania. Nel 2025 sono state attivate 350 procedure, 15 in più rispetto all'anno precedente. Di queste, 226 sono dichiarazioni di dissesto e 124 richieste di riequilibrio. Nel 2024 le procedure erano 335, di cui 217 dichiarazioni di dissesto e 118 richieste di riequilibrio. I comuni coinvolti sono stati 217, pari al 53,7% del totale regionale, interessando 1,2 milioni di abitanti, cioè il 66,9% della popolazione della Calabria.