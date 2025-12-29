Risanamento ripresi i lavori nel rione Taormina | Cericola chiarisce le operazioni di bonifica

Dopo la pausa natalizia, sono ripresi questa mattina i lavori di demolizione nel rione Taormina, in via Quinto Ennio. Cericola ha fornito chiarimenti sulle operazioni di bonifica e sui prossimi passi, assicurando la prosecuzione delle attività di risanamento nel rispetto delle normative e delle tempistiche previste. La ripresa delle operazioni rappresenta un passo importante per il completamento del progetto di riqualificazione dell’area.

Dopo il weekend di Natale, sono ripresi questa mattina i lavori di demolizione nel primo dei due sub lotti di via Quinto Ennio, nel rione Taormina. Le operazioni nel secondo sub lotto inizieranno a metà gennaio.Il 2025 si chiude con una serie di risultati positivi raggiunti grazie.

Risanamento a Messina, restano solo tre baracche in via Quinto Ennio - In via Quinto Ennio, al rione Taormina, l'opera di demolizione delle casette è ormai ad un passo dal traguardo. rtp.gazzettadelsud.it

