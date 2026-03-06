Vlahovic convocato per Juve Pisa? La decisione è stata presa Le ultimissime sul serbo

Vlahovic non sarà presente nella lista dei convocati per la partita tra Juventus e Pisa. La decisione è stata ufficializzata e arriva in vista del match contro l’Udinese, che l’attaccante spera di poter disputare. L’allenatore ha confermato che il giocatore punta al rientro in quella occasione. La squadra si prepara quindi senza il serbo per la sfida contro il Pisa.