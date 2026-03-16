conte napoli atto terzo

L’allenatore si trova a discutere il suo futuro con il presidente e il direttore sportivo durante un incontro a Napoli. Sono stati definiti alcuni passaggi chiave che riguardano la strategia e la composizione della squadra per la prossima stagione. L’appuntamento rappresenta il terzo atto di questa fase di trattative.

Si delinea il futuro dell’allenatore. Piano d’azione nell’incontro con De Laurentiis e Manna: in che modo prenderà forma la squadra della prossima stagione. Antonio Conte e il Napoli sembrano destinati a proseguire il loro sodalizio per la terza stagione consecutiva, rispettando il contratto siglato nel giugno 2024. Un traguardo affatto scontato per il tecnico leccese. Per Aurelio De Laurentiis, invece, la continuità e la programmazione rappresentano la normalità: archiviata la disastrosa parentesi della stagione post-scudetto 2023, il presidente è tornato a blindare la guida tecnica del suo progetto, arricchendo un parterre di allenatori che ha già visto sfilare nomi del calibro di Benitez, Sarri, Ancelotti e Spalletti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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