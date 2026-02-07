Napoli | Conte ' vicinanza a Manfredi minacce atto vigliacco e codardo'

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, riceve nuove minacce sui muri di Bagnoli. Conte le definisce un gesto vigliacco e codardo. La polizia sta indagando per capire chi si nasconde dietro questa intimidazione. Intanto, il primo cittadino ribadisce la sua vicinanza al sindaco e non si lascia intimidire.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Le minacce comparse oggi sui muri di Bagnoli contro il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sono un atto vigliacco e codardo. Violenza e odio non possono avere asilo nella dialettica politica. A Gaetano la vicinanza umana e politica mia e del M5S. Siamo certi che queste intimidazioni gli daranno ancora più determinazione e forza per continuare il buon governo della città di Napoli". Così il leader M5S, Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it

Questa mattina a Napoli, il segretario del Pd, Elly Schlein, ha espresso la sua solidarietà al sindaco Gaetano Manfredi.

