Il Mattino | De Laurentiis blinda Conte | avanti insieme rinnovo congelato

Il presidente del Napoli ha deciso di confermare l’intenzione di proseguire con l’attuale allenatore, nonostante le trattative per il rinnovo siano state temporaneamente sospese. La squadra si prepara a nuove infrastrutture e si concentra su eventi e aspetti tecnici, mentre si definisce l’assetto del club per la prossima stagione. La decisione di congelare il rinnovo riguarda esclusivamente aspetti contrattuali, senza modificare la collaborazione in corso.

Il Napoli del futuro prende forma tra infrastrutture, eventi e certezze tecniche. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha avviato una serie di tappe decisive: dalla chiusura entro maggio dell'acquisizione del terreno per il nuovo centro sportivo, fino al sogno stadio nell'area Est, ex Q8, passando per i progetti legati al centenario e al grande evento del 1° agosto a Castel di Sangro. Nel piano strategico illustrato da Pino Taormina su Il Mattino rientra anche il rafforzamento dell'area commerciale, con il merchandising affidato a Valentina De Laurentiis e al direttore generale Tommaso Bianchini.

Conte-Napoli, avanti insieme? ADL ha un piano, il punto del MattinoLa stagione si avvia verso la fase finale, e il Napoli come i grandi top club inizia a pianificare la prossima annata.

Conte-De Laurentiis: progetto lungo e rinnovo vicinoIl clima in casa Napoli è cambiato in modo netto, e non solo per i risultati sul campo.

