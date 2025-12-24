Conte ha fregato tutti con una bugia | così il Napoli può aprire un ciclo

Il Bluff del vincente. Antonio Conte ha vinto la sua partita più difficile usando un’arma inaspettata: la “bugia strategica”. Per mesi ha ripetuto il mantra del “lavori in corso”, dell’anno di transizione e dei “buoni giocatori ma non top player”. La realtà del campo lo ha smentito felicemente: vincendo la Supercoppa contro il Bologna dopo lo Scudetto, Conte ha dimostrato di avere tra le mani una corazzata già pronta, capace di eguagliare l’unico precedente storico: quello di Diego Armando Maradona (doppietta di trofei nell’anno solare). Antonio Conte festa Supercoppa Napoli ciclo vincente bugia ricostruzione Perché la “Bugia” è stata fondamentale. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

