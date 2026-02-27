Iran Trump | Scontento di Teheran rischio conflitto lungo c' è sempre

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere scontento di Teheran e ha affermato che il rischio di un conflitto prolungato rimane sempre presente. Le tensioni tra le due nazioni continuano a crescere, e la possibilità di una soluzione diplomatica sembra ridursi di giorno in giorno. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di crescente incertezza sulla stabilità regionale.

Lo spazio per risolvere diplomaticamente le tensioni tra Stati Uniti e Iran sembra assottigliarsi sempre di più. Con Teheran "c'è sempre il rischio" di un conflitto prolungato, ma non ho "ancora preso una decisione finale", ha dichiarato Donald Trump all'indomani della conclusione del round di colloqui di Ginevra che non ha portato a un accordo. "Non siamo esattamente contenti del modo in cui hanno negoziato", ha aggiunto il tycoon, che continua a valutare un possibile intervento. Secondo fonti, l'ammiraglio Brad Cooper, che sovraintende alle truppe in Medioriente in qualità di capo del Central Command, ha informato il presidente delle potenziali opzioni militari in Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iran, Trump: «Teheran vuole l'accordo». Ma l'attacco degli Stati Uniti è sempre più vicinoLa diplomazia è al lavoro per scongiurare l'attacco in Iran che sconvolgerebbe l'intera area e avrebbe conseguenze anche sull'economia globale visto...

