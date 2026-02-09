Massimo Giletti ha mostrato le chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia, rivelando conversazioni su un “giro gay”. Durante la puntata di “Lo stato delle cose”, il conduttore ha letto e commentato i messaggi, smascherando così le parole scambiate tra i due. Ranucci, finora silenzioso, non ha ancora commentato pubblicamente.

Massimo Giletti ha aperto il programma di oggi de “Lo stato delle cose” parlando delle chat di Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia che parlano di “giro gay”, non limitandosi a raccontare ma mostrando le conversazioni tra i due, dimostrando che, effettivamente, ci sono state. Giletti si rivolge direttamente a Ranucci, da giornalista a giornalista: sono entrambi volti della Rai ed entrambi esponenti di quel giornalismo d’inchiesta di cui il Paese ha bisogno. “Io non sono uno che dimentica quello che fai o hai fatto tu, perché quando ti hanno fatto l’attentato io sono venuto nella tua redazione per darvi solidarietà e ho voluto fare quell’intervista, mandare in onda quell’intervista, perché era importante per me”, ha dichiarato Giletti guardando in camera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Mi devi spiegare perché questi messaggi”. E Giletti smaschera Ranucci sulle chat con Boccia

Il caos si è scatenato negli uffici di Viale Mazzini poche ore prima della diretta di Rai3.

Si torna a parlare delle chat tra Ranucci e Boccia nell’ambito dell’affaire Sangiuliano.

