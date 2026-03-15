Un ex vicedirettore di un telegiornale nazionale e una docente di liceo sono stati arrestati dalla Procura di Roma con l’accusa di aver scambiato foto di minori. Le indagini hanno portato al fermo delle due persone coinvolte, che devono rispondere di reati gravi contro l’infanzia. L’operazione segue un’indagine avviata recentemente dalla procura capitolina.

Un ex vicedirettore di un telegiornale nazionale e una docente liceale sono stati tratti in arresto dalla Procura di Roma per reati gravi contro l’infanzia. L’indagine è scaturita dalla scoperta fatta da una figlia sui dispositivi della madre, rivelando uno scambio di materiale pedopornografico che coinvolgeva minori diretti parenti. I carabinieri hanno sequestrato telefoni e computer, confermando la presenza di file compromettenti su bambini di 5 e 8 anni. La dinamica emersa vede l’insegnante inviare immagini intime della propria figlia e dei nipotini all’amante giornalista, mentre quest’ultimo riceveva i contenuti e li commentava con toni espliciti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arrestati: prof e giornalista scambiano foto di minori

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