Dopo la vittoria contro l’Udinese, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN evidenziando la sua opinione sul gol annullato a Conceicao, precisando che secondo lui non era da cancellare. Non sono stati fatti altri commenti o considerazioni, e l’allenatore si è concentrato esclusivamente sulla decisione arbitrale riguardante il suo giocatore.

Nonostante la vittoria contro l’Udinese, Luciano Spalletti nel post partita ai microfoni di DAZN non ha nascosto la frustrazione per il gol annullato a Conceicao. Le parole di Spalletti Spalletti ha innanzitutto parlato dell’assetto offensivo “leggero” scelto dalla Juventus. “Stasera avevo bisogno di un’interpretazione più alla Boga che alla Yildiz? L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti non ci sta “Il gol a Conceicao non andava annullato”

Articoli correlati

Juventus-Lazio non è finita, il rigore non c’entra: quel gol andava annullatoSono numerose le polemiche emerse al termine di Juventus-Lazio, andata in scena domenica scorsa all’Allianz Stadium e conclusasi con un pareggio che...

Conceiçao e il gol annullato in Udinese-Juve: Spalletti protesta in diretta TVIl tecnico bianconero nervoso durante le interviste, la decisione dell'arbitro dopo la review ha rischiato di condizionare una partita che i...

Tutti gli aggiornamenti su Juventus Spalletti non ci sta Il gol a...

Temi più discussi: Conferenza Juve, Spalletti non parla prima dell'Udinese: ecco chi ci sarà al suo posto; Udinese-Juventus, Spalletti: Disputata una gara da squadra forte; Perché Spalletti non parla in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juventus: al suo posto c'è Conceiçao; Juve, Spalletti: Il gol di Conceição non era da annullare.

Juventus, Spalletti gela Marocchi in diretta tv: Se dà retta a te non gioca piùSpalletti dopo Udinese-Juve difende Cambiaso, promuove Boga e critica l’annullamento del gol di Conceição. Botta e risposta con Giancarlo Marocchi durante il collegamento a Sky Sport. sport.virgilio.it

Conceicao: Champions, solo Juve. Spalletti ci fa felici! Se Bernardo Silva chiede rispondo cosìLa Juve sta preparando la trasferta contro l'Udinese. Per i bianconeri la sfida in terra friulana è determinante per cercare di mettere pressione a Roma e Como in classifica, ora distanti solo un punt ... msn.com

Ma che partita ha fatto questo ragazzo ieri. In linea con i suoi standard. Ai livelli a cui ci ha ormai abituati. Perché bisogna ammetterlo: è ormai un titolare inamovibile della Juventus. È indispensabile in fase difensiva, ma anche quando si deve impostare. Perch facebook

Nel primo pomeriggio torna in campo la Juventus Women Serie A Women 16^ giornata Milan Stadio "Pozzo - La Marmora" – Biella 14:00 CET x.com