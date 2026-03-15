Conceiçao e il gol annullato in Udinese-Juve | Spalletti protesta in diretta TV

Durante la partita tra Udinese e Juventus, l'allenatore dei bianconeri ha protestato in diretta TV per un gol annullato a Conceição. La decisione dell'arbitro, presa dopo una revisione, ha suscitato le reazioni del tecnico, che si è mostrato nervoso durante le interviste post partita. La scelta arbitrale, secondo quanto riferito, ha rischiato di influenzare l’andamento della partita, che i bianconeri avevano giocato con intensità.

Il tecnico bianconero nervoso durante le interviste, la decisione dell'arbitro dopo la review ha rischiato di condizionare una partita che i bianconeri avevano giocato bene. "Rete regolare, Okoye vede la palla in ogni momento". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Udinese-Juventus, Koopmeiners in fuorigioco: annullato gol di Conceicao Diretta gol Serie A LIVE: Como Udinese 1-0, gol annullato a Zaniolo 57' GOL ANNULLATO – C’è un consulto col VAR, probabile fuorigico durante l’azione che ha portato al gol. Tutti gli aggiornamenti su Concei ao e il gol annullato in Udinese... Temi più discussi: Conceiçao, che numeri! Insieme a Yildiz è devastante e si sta prendendo la Juve; Juventus, Conceiçao: Champions? Noi più forti di Roma e Como; Conferenza Juve, Spalletti non parla prima dell'Udinese: ecco chi ci sarà al suo posto; Niente conferenza per Spalletti prima di Udinese-Juve: ecco chi parlerà al suo posto. Udinese-Juventus 0-1: video, gol e highlightsLa Juve sale momentaneamente al quarto posto in classifica grazie al successo, in trasferta, contro l’Udinese per 1-0. Match winner dell’incontro è Boga, terzo gol in tre partite che sblocca un primo ... sport.sky.it Udinese-Juve diretta Serie A: Boga regala vittoria e zona Champions a Spalletti LIVEg??Su0006u0001?V\?y?eD?u0017%8u0010?x\?????Ej???f`??u0012??B???u000b??:??u001b!G?u001e (??Mb2?,????ve?^?s=?;??u0001?@u000e4y?t?u0003?????y:??.???j?u000fBu0004b2y?l?HI???T??????k'??Hu001c?~u0015?6?|t. corrieredellosport.it Udinese-Juve, le pagelle: Kabasele, amnesie da 5. Yildiz e l'arte da 7,5 di inventare sempre qualcosa x.com Udinese-Juve, marcatori e tabellino https://mdst.it/47IAhVm #SportMediaset - facebook.com facebook