Dopo il pari di Pesaro Miramari esalta il suo Forlì | Abbiamo ritrovato la giusta mentalità

Il Forlì torna a casa con un punto dopo il pareggio 1-1 a Pesaro. Miramari si dice soddisfatto, perché la squadra ha ritrovato la giusta mentalità. Dopo alcune difficoltà, i romagnoli dimostrano di saper reagire e di essere sulla buona strada. La partita si è giocata senza grandi emozioni, ma l’atteggiamento della squadra è stato positivo. Ora l’obiettivo è continuare su questa strada.

È un Forlì che ha ritrovato certezze quello che esce dal pareggio per 1 a 1 in casa della Vis Pesaro. I galletti di mister Alessandro Miramari nel match serale della ventiseiesima giornata del campionato di Serie C Girone B hanno offerto una prestazione di livello sfiorando a più riprese il.

