Napoli Bologna Italiano nel post partita | Il Napoli ha meritato ma noi abbiamo dato tutto Abbiamo fatto il massimo

Dopo la finale di Supercoppa Italiana 2025/26 tra Napoli e Bologna, Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblù, ha commentato il risultato nel post partita. L’allenatore ha riconosciuto il merito del Napoli, sottolineando che la squadra ha dato il massimo e ha fatto tutto il possibile. La sfida si è svolta allo stadio Al-Awwal Park di Riyad, in Arabia Saudita.

Napoli Bologna, il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset nel post partita Lo stadio stadio Al-Awwal Park di Riyad, in Arabia Saudita è stato teatro della finale di Supercoppa Italiana 202526 tra Napoli e Bologna. La formazione guidata da Antonio Conte ha avuto la meglio su quella di Vincenzo Italiano.

