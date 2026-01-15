Trump come Lotito Si addormenta nello Studio Ovale davanti alle telecamere | la reazione della bambina quando se ne accorge – Il video

Un video mostra Donald Trump addormentato nello Studio Ovale, catturato davanti alle telecamere. La scena ha attirato l’attenzione, soprattutto per la reazione della figlia quando si rende conto della situazione. Con l’età e gli impegni sempre più pressanti, il suo stato di affaticamento sembra essere evidente. Un’immagine che invita a riflettere sui limiti fisici di figure pubbliche spesso sottoposte a grandi stress.

Sarà l’età che avanza, i mille impegni in agenda o le notti passate a occuparsi delle varie crisi in giro per il mondo, ma Donald Trump appare più stanco del solito. Da alcuni mesi i media americani parlano di quelli che sembrano a tutti gli effetti piccoli episodi di narcolessia del presidente americano, alcuni anche ripresi in diretta dalle telecamere di tutto il mondo. La reazione della bambina davanti alle telecamere. L’ultimo esempio è avvenuto nella serata di mercoledì 14 gennaio, all’interno dello Studio Ovale. Mentre il segretario all’Agricoltura Brooke Rollins illustrava i dettagli della legge sul latte alle scuole pubbliche, Trump – che il prossimo giugno compirà 80 anni – ha chiuso gli occhi. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

