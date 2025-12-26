Fermato in auto con 16 dosi di cocaina | arrestato 22enne
I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 22enne straniero per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 23 dicembre, durante uno dei controlli di routine nel centro città. Il giovane, alla guida di un’auto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
