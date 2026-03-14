Cesa tra i migliori comuni d’Italia nella lotta alla plastica | premiato a Roma con le tre tartarughe Plastic Free

Cesa è stato premiato a Roma con le “tre tartarughe” di Plastic Free, un riconoscimento che gli è stato consegnato per il suo impegno nella lotta alla plastica. Il premio, promosso dall’organizzazione Plastic Free Onlus, riconosce i comuni italiani che si distinguono in questa battaglia. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti dell’associazione e delle istituzioni locali.

Il Comune dell’agro aversano ottiene il massimo riconoscimento nazionale. Premiati anche Falciano del Massico e Succivo tra i Comuni Plastic Free Tra queste, solo 11 comuni italiani hanno ottenuto il massimo riconoscimento delle “tre tartarughe”, simbolo del più alto livello di impegno nella tutela dell’ambiente. Tra questi figura proprio Cesa, insieme ad altre realtà campane come Agropoli, Bacoli e Pomigliano d'Arco. Un risultato importante per il comune dell’agro aversano, che si conferma tra le realtà più virtuose del Paese nella difesa dell’ambiente e nella promozione di comportamenti sostenibili. Accanto a Cesa, arrivano riconoscimenti importanti anche per altri territori della provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati “Comuni Plastic Free”: 11 i premiati con le tre tartarughe, allori anche nel salernitanoSono 141 i Comuni italiani premiati oggi a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus,... Due tartarughe d'oro alla città di Pescara nella premiazione per i Comuni "Plastic free"Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Carlo Masci per il conferimento di due tartarughe d'oro nell'ambito della premiazione a Roma per i... Contenuti utili per approfondire Plastic Free Argomenti discussi: Ambiente, premiati a Roma 141 Comuni Plastic Free e 11 con 3 tartarughe: c'è anche Tortora. Cesa tra i migliori comuni d’Italia nella lotta alla plastica: premiato a Roma con le tre tartarughe Plastic FreeIl Comune dell’agro aversano ottiene il massimo riconoscimento nazionale. Premiati anche Falciano del Massico e Succivo tra i Comuni Plastic Free ... casertanews.it Ancona si conferma Comune Plastic Free per il terzo anno di filaL'attestato nelle Marche è stato consegnato, oltre che alla città dorica, alla sola Sirolo che così bissa il traguardo raggiunto lo scorso anno. Soddisfatto l'assessore Marco Battino: «Un percorso che ... anconatoday.it