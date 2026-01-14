Riconoscimento Plastic free 2026 | selezionati 20 Comuni siciliani due sono in provincia di Palermo

La Sicilia si distingue nel progetto Comuni Plastic Free 2026, con 20 amministrazioni locali selezionate, tra cui due in provincia di Palermo. Promosso dall’associazione Plastic Free Onlus, il riconoscimento mira a valorizzare le comunità che si impegnano nella tutela ambientale e nella riduzione dell’inquinamento da plastica, contribuendo a sensibilizzare e promuovere pratiche sostenibili a livello regionale e nazionale.

Con 20 Comuni selezionati, la Sicilia è tra le regioni più attive d'Italia nel progetto Comuni Plastic free 2026, promosso dall'associazione Plastic free onlus per premiare le amministrazioni locali che si distinguono nella tutela dell'ambiente e nella lotta all'inquinamento da plastica.

Comuni Plastic Free 2026: Campania protagonista. Agropoli unico Comune in provincia di Salerno - I Comuni Plastic Free 2026 in Campania sono: Benevento (BN); Casola di Napoli, Cesa, Falciano del Massico, Succivo (CE); Bacoli, Gragnano, Pomigliano d’Arco, Pompei, Sant’Anastasia (NA); Agropoli (SA) ... infocilento.it

Sicilia sempre più “Plastic Free”: 20 Comuni premiati nel 2026 - Da Cefalù a Modica, cresce l’isola che dice no all’abbandono dei rifiuti e punta su sostenibilità e buone pratiche ambientali ... lasicilia.it

Il 14 gennaio alle ore 11:30, nella sala stampa della Camera dei deputati, presenteremo l’elenco ufficiale dei Comuni Plastic Free 2026. Questo riconoscimento, della durata di un anno, è dedicato ai Comuni che si sono distinti adottando una serie di misure v facebook

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luca Mauro, ha infatti ricevuto il riconoscimento di Comune Plastic Free 2026, conferito alle realtà locali che si distinguono per l’impegno nella riduzione dell’uso della plastica #Melissa #InProvincia x.com

