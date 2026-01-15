Plastic Free 2026 riconoscimento nazionale per Cittadella e Fontaniva

Da padovaoggi.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cittadella e Fontaniva, nel territorio padovano, sono stati ufficialmente riconosciuti nel 2026 come città Plastic Free, un attestato dell’impegno delle amministrazioni locali nella tutela ambientale. Questo riconoscimento nazionale evidenzia l’attenzione delle comunità verso pratiche sostenibili e la riduzione dell’uso di plastica monouso, contribuendo a promuovere un modello di sviluppo più responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Il territorio padovano trova spazio anche nel 2026 tra le amministrazioni italiane riconosciute per l’impegno ambientale. Cittadella e Fontaniva sono infatti tra i 12 Comuni veneti che hanno ottenuto il riconoscimento Plastic Free, assegnato alle realtà locali che si distinguono nella riduzione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

