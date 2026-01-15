Plastic Free 2026 riconoscimento nazionale per Cittadella e Fontaniva

Cittadella e Fontaniva, nel territorio padovano, sono stati ufficialmente riconosciuti nel 2026 come città Plastic Free, un attestato dell’impegno delle amministrazioni locali nella tutela ambientale. Questo riconoscimento nazionale evidenzia l’attenzione delle comunità verso pratiche sostenibili e la riduzione dell’uso di plastica monouso, contribuendo a promuovere un modello di sviluppo più responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Il territorio padovano trova spazio anche nel 2026 tra le amministrazioni italiane riconosciute per l’impegno ambientale. Cittadella e Fontaniva sono infatti tra i 12 Comuni veneti che hanno ottenuto il riconoscimento Plastic Free, assegnato alle realtà locali che si distinguono nella riduzione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Riconoscimento Plastic free 2026: selezionati 20 Comuni siciliani, due sono in provincia di Palermo Leggi anche: Plastic free 2026, meno di un mese per ottenere il riconoscimento green: anche Agrigento ha la sua opportunità Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Monopoli Comune Plastic Free 2026; Riconoscimento Plastic free 2026: selezionati 20 Comuni siciliani, due sono in provincia di Palermo; Decoro, differenziata e rispetto: Vicopisano nel 2026 si conferma 'Comune Plastic Free'; Calabria: 7 Comuni ottengono il riconoscimento Plastic Free 2026. Plastic Free 2026, premiati cinque comuni jonici con tre riconferme e due new entry - Sventolano cinque bandiere sulla riviera jonica dopo l’ufficializzazione dei Comuni Plastic Free 2026, i centri che hanno superato la valutazione dell'associazione P ... sikilynews.it

Riconoscimento Plastic free 2026: selezionati 20 Comuni siciliani, due sono in provincia di Palermo - Ecco la lista delle amministrazioni locali che si distinguono nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento: ne fanno parte anche Cefalù e Altavilla Milicia ... palermotoday.it

Il Comune di Cuneo premiato tra i Plastic Free 2026 - Un riconoscimento assegnato alle amministrazioni che si distinguono per la promozione di buone pratiche contro l’inquinamento e l’attuazione di misure per la sostenibilità ... cuneodice.it

Abruzzo Plastic Free 2026: è ancora la regione numero uno L’Abruzzo si conferma anche nel 2026 la Regione italiana con il maggior numero di Comuni Plastic Free. Sono 24 le amministrazioni locali che hanno superato la valutazione di Plastic Free O facebook

Ancona per il terzo anno consecutivo è un Comune Plastic Free. Battino, in città politiche concrete, sensibilizzazione e giornate di raccolta rifiuti #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.