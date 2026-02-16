L' amministrazione di Arezzo non aderisce più ai Comuni Ciclabili Le criticità segnalate da Fiab

Il Comune di Arezzo ha deciso di lasciare il progetto Comuni Ciclabili, accusando alcune difficoltà nelle infrastrutture dedicate alle biciclette. La scelta arriva dopo aver riscontrato problemi nell’organizzazione delle piste ciclabili e nella sicurezza per i ciclisti che si sono manifestati negli ultimi mesi. Fiab, l’associazione che promuove la mobilità sostenibile, aveva segnalato diverse criticità, come la mancanza di segnaletica adeguata e percorsi poco sicuri. La decisione di abbandonare la rete arriva mentre i cittadini chiedono miglioramenti concreti nelle vie di attraversamento e nelle aree dedicate alle biciclette.

Tra le mancanze ci sono quella delle direttrici ciclabili di accesso al centro città lungo assi fondamentali quali Via Fiorentina, Via Romana e Via Vittorio Veneto "Apprendiamo con amarezza e sconcerto che il Comune di Arezzo ha rinunciato all’adesione alla rete del progetto Comuni Ciclabili, alla quale aveva partecipato negli ultimi quattro anni." Questo il commento che arriva da Fiab, Federazione Amici della Bici di Arezzo che spiega il significato di farne parte: “La rete Comuni Ciclabili, promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB), è gestita da un organismo indipendente di esperti e ha la finalità di valutare, promuovere e accompagnare i comuni italiani in un percorso di miglioramento della ciclabilità urbana e del cicloturismo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il Comune di Arezzo ha deciso di uscire dalla rete dei Comuni Ciclabili, una scelta comunicata dall’amministrazione senza preavviso e senza spiegazioni chiare.

Fiab Messina Ciclabile sottolinea l’importanza di una pianificazione integrata per la mobilità urbana, con particolare attenzione alla sicurezza e alla continuità delle piste ciclabili e delle aree pedonali.

