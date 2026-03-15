Espulsione Wesley Marelli chiarisce dopo Como Roma | Il contatto non c’è le gambe non si toccano mai! Il VAR può intervenire in caso di…

Luca Marelli ha commentato l’episodio dell’espulsione di Wesley durante la partita tra Como e Roma, sottolineando che nel contatto non c’è stato e che le gambe non si sono mai toccate. Il commentatore ha precisato che il VAR può intervenire in determinate circostanze, ma in questo caso non è stato necessario. La partita ha portato a un risultato importante in classifica, lasciando però discussioni sulle decisioni arbitrali.

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