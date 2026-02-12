Travolti da una valanga in Val Cervia | salvi due scialpinisti di Sorisole

Due scialpinisti di Sorisole sono stati travolti da una valanga in Val Cervia. Sono stati estratti vivi, anche se con un principio di ipotermia. Un terzo compagno, che era con loro, è rimasto illeso e ha subito chiamato i soccorsi. La zona è stata battuta dai tecnici, che ora valutano le condizioni e la sicurezza per il prosieguo delle operazioni.

L'INCIDENTE. Estratti con un principio di ipotermia, ma in condizioni non gravi. Un terzo, illeso, ha dato l'allarme. Il Soccorso alpino: «Da evitare i fuoripista». Una valanga dal fronte di quasi 600 metri si è staccata mercoledì mattina dalle pendici dell'alta Val Cervia, a quota 2.355 metri, nel territorio comunale di Fusine (Sondrio), ma a ridosso del confine con la provincia di Bergamo (Foppolo). Insieme, a colpi di pala ed Artva, sono riusciti ad aprire un varco nella neve ed a liberare i due amici che erano rimasti sepolti. In contemporanea hanno attivato anche i soccorsi e sul posto sono intervenute le équipe dell'elisoccorso di Sondrio e Bergamo che hanno effettuato il recupero dei due scialpinisti travolti, così come sono stati attivati i tecnici del Corpo nazionale del soccorso alpino di Sondrio e della Val Brembana e i militari del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Sondrio al comando di Christian Maioglio.

