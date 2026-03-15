Maiella | valanga sulla Rava della Vespa un ferito

Nel tardo pomeriggio di domenica 15 marzo 2026, sulla Rava della Vespa, nella Maiella, si è verificata una valanga che ha coinvolto un escursionista. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi, e l’uomo è stato raggiunto e trasportato in ospedale con ferite. L’intervento è stato complesso a causa delle condizioni del terreno e della neve.

Nel tardo pomeriggio di domenica 15 marzo 2026, un intervento di soccorso complesso si è svolto sui pendii della Maiella, nel territorio di Sant’Eufemia a Maiella. Quattro scialpinisti provenienti dalle province di Brescia e Verona sono stati coinvolti in una valanga lungo la Rava della Vespa. Mentre tre membri del gruppo sono rimasti illesi, un 37enne originario del Bresciano ha subito un trauma alla caviglia durante l’incidente. L’allarme è stato lanciato alle ore 11:30, innescando una catena operativa che ha coinvolgere il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara. Le condizioni meteorologiche hanno inizialmente impedito l’uso dell’elisoccorso, costringendo le squadre a operare interamente da terra su un dislivello positivo di 800 metri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maiella: valanga sulla Rava della Vespa, un ferito Articoli correlati Si stacca una slavina sul versante pescarese della Maiella: ferito un alpinistaSul posto sono operativi i vigili del fuoco con varie squadre e il soccorso alpino abruzzese. Bloccati sulla neve sulla Maiella, interviene l’Aeronautica militare: salvati nella notte 4 escursionistiQuattro escursionisti sono rimasti bloccati ieri durante una gita tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva sulla neve, sul Blockhaus sulla Maiella. Tutti gli aggiornamenti su Rava della Vespa Discussioni sull' argomento Valanga sulla Maiella nel Pescarese, ferito uno scialpinista; E’ nato Achille: festa grande in casa Orlando – Di Ciocco ad Agnone, auguri di vero cuore. Valanga sulla Maiella: lungo intervento del Soccorso Alpino per quattro scialpinisti nella Rava della VespaSi è concluso nel tardo pomeriggio di oggi un lungo e complesso intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sulla Maiella ... laquilablog.it Valanga sulla Maiella nel Pescarese, ferito uno scialpinista(ANSA) - SANT'EUFEMIA A MAIELLA, 15 MAR - Si è concluso nel tardo pomeriggio un lungo e complesso intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sul versante pescarese della Mai ... gazzettadiparma.it #Valanga sulla #Maiella: il video dell'iintervento del Soccorso Alpino per quattro scialpinisti nella Rava della Vespa facebook