Lo strazio del padre del 19enne Michele Riglietti morto in un incidente | Sono devastato L’urlo della mamma

Il padre di un ragazzo di 19 anni morto in un incidente ha espresso il suo dolore, spiegando che il figlio amava la musica e desiderava diventare elettricista. La perdita improvvisa ha lasciato la famiglia sotto shock, soprattutto per la giovane età della vittima. La famiglia si sta confrontando con il vuoto lasciato dall’incidente, che ha colpito duramente tutti i vicini. La comunità si stringe intorno a loro in un momento così difficile.

Pesaro, 23 febbraio 2026 – “ Era un bravo ragazzo, gli piaceva la musica e voleva fare l’elettricista". Non c’è solo lo schianto, non ci sono solo le lamiere accartocciate nella scarpata di via Santa Maria Maddalena. Dietro la tragedia che ha spezzato la vita di Michele Riglietti, 19 anni, di Urbino e residente a Vallefoglia, c’è il volto di un ragazzo con sogni semplici e passioni concrete. A raccontarlo, con la voce rotta, è il padre, contattato telefonicamente. Come era suo figlio? "Amava fare il dj – dice – lo faceva, a volte, in qualche serata con gli amici". Cosa gli piaceva? "Da grande avrebbe voluto diventare un elettricista". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Michele Riglietti, 19 anni, è morto questa notte a seguito di un incidente d'auto a Morciano di Romagna, provincia di Rimini L’auto su cui viaggiava si è ribaltata finendo in una scarpata. Salva la 17enne che viaggia con lui che è riuscita a uscire da sola dall'aut - facebook.com facebook

Michele Riglietti è morto in un incidente stradale dopo aver perso il controllo dell’auto a #MorcianodiRomagna. Il 19enne si è schiantato contro alcuni alberi prima di finire in una scarpata. Ferita ma fuori pericolo la ragazza di 16 anni con lui. x.com