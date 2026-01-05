Non ce l’avrei mai fatta senza di te grazie dal profondo del cuore Ti amo la dedica di Timothée Chalamet a Kylie Jenner ai Critics Choice Awards 2026

Durante i Critics Choice Awards 2026, Timothée Chalamet ha dedicato un messaggio speciale a Kylie Jenner, ringraziandola per il supporto e il ruolo fondamentale nella sua vita. La sua testimonianza sottolinea l’importanza del supporto reciproco nelle relazioni personali, evidenziando come le connessioni autentiche possano influenzare profondamente i momenti di successo e di crescita.

"Ringrazio la mia compagna per aver gettato le basi della nostra relazione. Non ce l'avrei mai fatta senza di te, grazie dal profondo del cuore. Ti amo". Alla 31esima edizione dei Critics Choice Awards, il momento più dolce non è stato solo il premio: Timothée Chalamet, vincitore come Miglior attore protagonista per Marty Supreme ha conquistato il pubblico con una dedica a sorpresa alla fidanzata Kylie Jenner. Dal palco, con il trofeo in mano, l'attore si è rivolta all'influencer. In platea, Jenner gli ha risposto con un sorriso e un tenero "ti amo", tra gli applausi dei presenti. La loro storia, iniziata tre anni fa, è diventata ufficialmente pubblica solo di recente.

