Come finisce Guerrieri – la regola dell’equilibrio? Anticipazioni quarta e ultima puntata 30 marzo

La fiction Guerrieri – la regola dell’equilibrio si avvicina alla conclusione della sua programmazione su Rai 1. Dopo tre settimane di episodi, la serie ha mostrato le vicende dell’avvocato Guido Guerrieri, tra storie giudiziarie, relazioni e casi intricati. La quarta e ultima puntata è in programmazione per il 30 marzo, chiudendo così il ciclo narrativo.

La fiction Guerrieri - la regola dell'equilibrio arriva al suo appuntamento conclusivo su Rai 1 dopo tre settimane di storie giudiziarie, relazioni e casi complessi che hanno accompagnato il pubblico nel mondo dell’avvocato Guido Guerrieri. La serie con Alessandro Gassmann porta sullo schermo uno dei personaggi più noti nati dalla penna di Gianrico Carofiglio, autore dei romanzi da cui è tratta la fiction ambientata a Bari. Con la quarta e ultima puntata, in onda lunedì 30 marzo 2026, la fiction chiude la prima stagione. Prima di scoprire cosa accadrà nel finale, è utile ripercorrere gli eventi dell’episodio precedente e capire da quali sviluppi riparte la storia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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