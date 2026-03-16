Colonnello dei carabinieri accusato di violenze contro la moglie | Fai schifo ammazzati
Un colonnello dei carabinieri di una provincia laziale è stato accusato di aver rivolto alla moglie insulti e minacce pesanti, tra cui frasi come
"Puzzi, fai schifo. Ammazzati", queste le parole che un colonnello dei carabinieri di una provincia laziale avrebbe rivolto alla moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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