Colonnello dei carabinieri accusato di violenze contro la moglie | Fai schifo ammazzati

Da fanpage.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un colonnello dei carabinieri di una provincia laziale è stato accusato di aver rivolto alla moglie insulti e minacce pesanti, tra cui frasi come

"Puzzi, fai schifo. Ammazzati", queste le parole che un colonnello dei carabinieri di una provincia laziale avrebbe rivolto alla moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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