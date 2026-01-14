Julio Iglesias accusato di violenze sessuali da due donne i leader politici spagnoli | Non ci volteremo dall'altra parte

Julio Iglesias è stato accusato di violenze sessuali da parte di due dipendenti, in seguito a un’indagine di due anni condotta da testate giornalistiche spagnole. I leader politici in Spagna hanno dichiarato che non si gireranno dall’altra parte di fronte a queste accuse. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela delle vittime e sulla responsabilità pubblica di figure di rilievo.

Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali - "Le interviste descrivono condizioni di isolamento delle donne, controversie di lavoro e un clima di tensione costante", scrive elDiario. ansa.it

Julio Iglesias accusato di molestie e violenze da due ex dipendenti: i racconti choc - Gli episodi di violenza denunciati da una domestica e una fisioterapista si sarebbero consumati nelle case vacanza del cantante nel 2021 ... msn.com

Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali ilsole24ore.com/art/julio-igle… x.com

Due donne che hanno lavorato per Julio Iglesias hanno denunciato il cantante per tratta di esseri umani e violenza sessuali. I fatti risalirebbero al periodo compreso tra gennaio e ottobre 2021 e si sarebbero svolti nelle residenze di Iglesias nella Repubblica D facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.