Julio Iglesias accusato di violenze sessuali da due donne i leader politici spagnoli | Non ci volteremo dall'altra parte
Julio Iglesias è stato accusato di violenze sessuali da parte di due dipendenti, in seguito a un’indagine di due anni condotta da testate giornalistiche spagnole. I leader politici in Spagna hanno dichiarato che non si gireranno dall’altra parte di fronte a queste accuse. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela delle vittime e sulla responsabilità pubblica di figure di rilievo.
Julio Iglesias è stato denunciato per violenze sessuali da due dipendenti. Le testimonianze emergono a seguito di un'inchiesta, durata due anni, firmata da due testate spagnole. I leader politici madrileni chiedono un'indagine completa e sostengono le vittime: "Non ci volteremo dall'altra parte". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Genitori scrivono lettera ai responsabili della “lista stupri” del Giulio Cesare: “Non ci volteremo dall’altra parte”
Leggi anche: Julio Iglesias accusato da due ex domestiche per abusi del 2021: “Ci ha usato come schiave sessuali”
Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali; Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali; Julio Iglesias e le casette del terrore alle Bahamas, due ex dipendenti: «Violenze sessuali, mi sentivo un oggetto»; Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due sue ex dipendenti.
Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due sue ex dipendenti - La pesante accusa arriva da una lunga inchiesta pubblicata dal quotidiano spagnolo elDiario. adnkronos.com
Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali - "Le interviste descrivono condizioni di isolamento delle donne, controversie di lavoro e un clima di tensione costante", scrive elDiario. ansa.it
Julio Iglesias accusato di molestie e violenze da due ex dipendenti: i racconti choc - Gli episodi di violenza denunciati da una domestica e una fisioterapista si sarebbero consumati nelle case vacanza del cantante nel 2021 ... msn.com
Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali ilsole24ore.com/art/julio-igle… x.com
Due donne che hanno lavorato per Julio Iglesias hanno denunciato il cantante per tratta di esseri umani e violenza sessuali. I fatti risalirebbero al periodo compreso tra gennaio e ottobre 2021 e si sarebbero svolti nelle residenze di Iglesias nella Repubblica D facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.