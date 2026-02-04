Raffaella Scuotto replica a Brando Ephrikian dopo averlo accusato di violenze | Dalla coscienza non si scappa

Raffaella Scuotto risponde a Brando Ephrikian, dopo le accuse di violenze rivolte dall’ex tronista. La donna si difende e dice che dalla coscienza non si scappa. La vicenda si è fatta subito notizia sui social, con molti che seguono gli sviluppi.

Dopo le accuse di violenza fisica e psicologica rivolte all'ex tronista Brando Ephrikian, Raffaella Scuotto torna a parlare sui social. Lo sfogo in risposta alle parole del suo ex, che aveva negato su tutta la linea: "Mi sono sentita umiliata".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Raffaella Scuotto

Raffaella Scuotto ha deciso di raccontare di nuovo cosa ha attraversato dopo la fine della relazione con Brando Ephrikian.

Brando Ephrikian rompe il silenzio e respinge le accuse di Raffaella Scuotto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Raffaella Scuotto

Argomenti discussi: Uomini e Donne, Brando replica alle accuse di Raffaella e minaccia querele; Uomini e Donne, Brando Ephrikian replica alle accuse di Raffaella Scuotto!; Uomini e Donne, Brando replica a Raffaella: Accuse gravi, medito azioni legali; Brando Ephrikian replica a Raffaella Scuotto e annuncia azioni legali: ‘Accuse infondate’.

Uomini e Donne, Brando Ephrikian replica alle accuse di Raffaella Scuotto!Brando Ephrikian, dopo aver ascoltato le pesanti accuse dell’ex fidanzata Raffaella Scuotto, replica alle parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. msn.com

Uomini e Donne, Brando replica alle accuse di Raffaella e minaccia quereleDopo le accuse di violenza fisica e psicologica lanciate da Raffaella Scuotto sui social, Brando Ephrikian rompe il silenzio, smentisce ogni addebito e annuncia di valutare il ricorso a vie legali. movieplayer.it

Brando Ephrikian ha rotto il silenzio dopo le pesanti accuse ricevute dalla sua ex fidanzata Raffaella Scuotto L’ex tronista di Uomini e Donne sostiene di non avere mai esercitato alcuna forma di violenza contro la sua ex fidanzata facebook