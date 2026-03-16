A Sorrento, un rappresentante dell'Istituto Europeo di Oncologia ha spiegato che le nuove terapie, chiamate anticorpi farmaco-coniugati, stanno rivoluzionando la gestione del cancro ovarico, permettendo di indirizzare i farmaci direttamente alle cellule tumorali grazie a anticorpi specifici. Questi sviluppi introducono metodi più mirati nel trattamento, offrendo nuove possibilità ai pazienti.

Sorrento, 16 mar. (Adnkronos Salute) - "L'avvento dei nuovi farmaci chiamati anticorpi farmaco-coniugati rappresenta un modo più preciso di portare il chemioterapico direttamente sulla cellula tumorale attraverso un anticorpo che riconosce il tumore. Questo segna una svolta importante nel paradigma terapeutico del carcinoma ovarico ed è un grande passo in avanti nelle possibilità di cura. Ci aspettiamo un impatto molto positivo per queste pazienti". Lo ha spiegato Nicoletta Colombo, direttrice del Gynecologic Oncology Program dello Ieo - Istituto europeo di oncologia di Milano, intervenendo all'evento scientifico dedicato al tumore ovarico in corso a Sorrento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Colombo (Ieo): "Nuove terapie stanno cambiando gestione cancro ovarico"

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