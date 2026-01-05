L’intervista Coach Vecchi | Gara dura e complicata

Nell’intervista, Coach Vecchi commenta la partita appena conclusa. Descrive la gara come difficile e complessa, sottolineando l’avversario di qualità e le difficoltà legate alla recente sosta. Le sue parole offrono un’analisi obiettiva delle sfide affrontate, evidenziando l’impegno richiesto e le insidie incontrate durante l’incontro. Un resoconto che permette di comprendere meglio il contesto della partita e le considerazioni del tecnico.

"E' stata una partita dura, complicata contro un ottimo avversario e che presentava delle insidie anche perché veniva dopo la sosta". Così coach Federico Vecchi dopo il successo contro San Miniato, forse più sofferto di quanto il +11 finale racconti. "Siamo stati bravi durante la partita a trovare protagonisti diversi rispetto ad altre occasioni. Sono contento per Pucci che stasera che ha raccolto molto di quanto seminato nell'ultimo periodo risultando determinante così come Pannini che sa sempre trovarsi pronto quando viene chiamato in causa. San Miniato è una squadra che gioca con molta energia e può mettere in difficoltà chiunque.

