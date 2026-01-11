Il coach Federico Vecchi commenta la partita disputata dalla Siena Mens Sana, sottolineando come sia stata una sfida equilibrata e intensa. La squadra è riuscita a mantenere lucidità nei momenti chiave, evitando nervosismi. La vittoria, che le consente di conquistare il titolo di campione d’inverno, rappresenta un risultato importante per il team e la società, testimonianza di un percorso positivo e di una buona preparazione.

A fine partita in casa Note di Siena Mens Sana la soddisfazione per un successo che vale il, seppur platonico, titolo di campione d’inverno, è enorme. "E’ stata una partita tosta, tirata, equilibrata – dice coach Federico Vecchi (nella foto) – e soprattutto in termini di concentrazione ha richiesto uno sforzo importante. Ma siamo stati bravi a prendere le misure alla gara stessa nonostante qualche errore soprattutto in difesa. Poi siamo arrivati lucidi nel momento decisivo e non ci siamo innervositi quando qualcosa non ci riusciva. La mentalità che voglio vedere io e sulla quale insisto è quella di passare sopra gli errori e continuare a giocare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Interviste: coach Federico Vecchi. "Una partita davvero tosta, tirata e molto equilibrata. Arrivati lucidi nel momento decisivo, senza innervosirci»

Leggi anche: Interviste: coach Vecchi. "Partita non bellissima. Prestazione però importante»

Leggi anche: Interviste: coach Federico Vecchi. "Bello vincere in un clima del genere. Ringrazio i tifosi. Siamo stati bravi a rimanere uniti nei momenti difficili»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Marco Carretto è il nuovo Head Coach Dell'Olimpia Castello; Serie B Interregionale: La capolista Mens Sana ospita l' Etrusca San Miniato nel primo match del 2026; Interviste: coach Federico Vecchi. Una partita davvero tosta, tirata e molto equilibrata. Arrivati lucidi nel momento decisivo, senza innervosirci»; L’intervista Coach Vecchi | Gara dura e complicata.

Interviste: coach Federico Vecchi. "Una partita davvero tosta, tirata e molto equilibrata. Arrivati lucidi nel momento decisivo, senza innervosirci» - A fine partita in casa Note di Siena Mens Sana la soddisfazione per un successo che vale il, seppur platonico, ... sport.quotidiano.net