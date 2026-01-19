Cnpr forum quali sono gli scenari per imprese e famiglie nel 2026?

Il Cnpr Forum si concentra sulle prospettive per imprese e famiglie nel 2026, con particolare attenzione alle semplificazioni normative. Il Governo si impegna a migliorare il rapporto con i professionisti, ascoltando le loro esigenze per garantire un’applicazione efficace delle leggi. Questo dialogo è fondamentale per definire un quadro più chiaro e accessibile, favorendo uno sviluppo sostenibile e una maggiore efficienza nel sistema economico e sociale.

“Il tema delle semplificazioni è certamente centrale nell'azione del Governo. Il rapporto con i professionisti è costante e l'ascolto delle loro istanze per noi è fondamentale, perché siamo consapevoli che, una volta approvate, le leggi devono poi essere applicate concretamente. Sono proprio i professionisti a rendere operative le norme, accompagnando i cittadini non solo nella comprensione della complessità normativa, ma anche nella risoluzione dei problemi quotidiani. Per questo la semplificazione è una priorità che ci riguarda da vicino: è un percorso complesso e graduale, ma stiamo procedendo nella giusta direzione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

