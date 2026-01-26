Cnpr forum sullo smart working Mascaretti FdI | Fondamentale il ruolo delle nuove tecnologie

Il forum sullo smart working affronta l'importanza delle nuove tecnologie nel contesto lavorativo. Mascaretti di FdI sottolinea come questa modalità rappresenti una trasformazione strutturale, non semplicemente una soluzione temporanea o un privilegio. Investire nelle innovazioni digitali è fondamentale per sviluppare un modello di lavoro più efficace e sostenibile, riconoscendo il ruolo centrale delle tecnologie nel migliorare la qualità e la flessibilità delle attività professionali.

«Credo moltissimo nello smart working: non lo ritengo una scorciatoia né un favore. È una trasformazione strutturale del modo di lavorare e penso che dovremmo investirci molto di più. È un’opportunità che va governata. La qualità del lavoro e la volontà di svolgerlo non dipendono dal fatto di essere in presenza o in un altro luogo fisico, ma dall’organizzazione, dalla chiarezza degli obiettivi e dal riconoscimento della responsabilità professionale. I dirigenti dovrebbero responsabilizzare maggiormente i lavoratori, che in questo modo si sentirebbero ancora più motivati a dare il massimo. Lo smart working non è una contrapposizione ideologica tra presenza e distanza: è una questione di modelli organizzativi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

