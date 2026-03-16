Clima e foreste europee | incendi tempeste e infestazioni in aumento

In Europa, le foreste sono sempre più minacciate da incendi, tempeste e infestazioni di insetti xilofagi. Questi fenomeni si verificano con maggiore frequenza e intensità, provocando danni significativi agli ecosistemi forestali. Le conseguenze di questi eventi si riscontrano su vasta scala, interessando aree vaste e diverse regioni del continente. La situazione evidenzia un quadro di sfide ambientali che coinvolgono molte nazioni.

(Adnkronos) – Incendi, tempeste, infestazioni di insetti xilofagi: sono le principali minacce alle foreste europee, secondo uno studio internazionale pubblicato su Science, cui ha partecipato anche l’Italia con l’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isafom), che ha fornito la valutazione più completa finora disponibile sull’evoluzione dei disturbi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Argentina, gli incendi distruggono 36mila ettari di foreste in Patagonia dall’inizio dell’anno. Ma Milei dimezza i fondi per i vigili del fuoco Clima impazzito: vulcani e incendi non spiegano il caldo record(Adnkronos) – L'atmosfera terrestre ha appena subito una serie di "colpi" di una violenza inaudita, capaci di alterare le temperature a quote dove... Dr. Giovanni Forzieri, National Champion 2025, University of Florence, Italy Aggiornamenti e notizie su Clima e foreste europee incendi... Temi più discussi: Giù le mani dalla Natura; AI, clima e demografia: l’Ue adotta la Strategia sulla giustizia intergenerazionale; Le notizie dall'Alta Val d'Isarco - Erker - Il cambiamento climatico mette sotto pressione le foreste alpine; Addio ai boschi come li conosciamo: l’allarme dello studio tedesco sul clima mentre Berlino rilancia le caldaie fossili. Il clima che cambia riscrive le foreste d’Europa: più incendi, più parassiti, ecosistemi più fragiliIncendi, tempeste, infestazioni di insetti xilofagi: sono queste le principali minacce alle foreste europee, secondo uno studio internazionale pubblicato su Science, cui ha partecipato anche l’Italia ... insalutenews.it Foreste europee e clima: l'importanza della scelta delle specie arboreeLe foreste europee coprono poco più del 30% del territorio continentale e sono considerate alleate fondamentali nella lotta al cambiamento climatico. Uno studio pubblicato su Nature Communications, ... lescienze.it Un clima ideale in casa non è un dettaglio. È ciò che rende più semplice stare bene, ogni giorno Con Viessmann vivi il comfort tutto l’anno. Con Acquisto Facile, lo fai con una rata leggera e sostenibile. Approfondisci di più https://www.viessmann.it/it/servizi - facebook.com facebook "Ormai siamo da 4 anni in un clima costante di guerra. L'ecosistema della guerra , che è anche come la raccontiamo, cambia di guerra in guerra" Paolo Giordano a #CTCF x.com