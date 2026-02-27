Clima impazzito | vulcani e incendi non spiegano il caldo record

L'atmosfera terrestre ha subito di recente una serie di eventi estremi che hanno portato a un aumento delle temperature record, al di sopra di qualsiasi spiegazione legata a vulcani o incendi. I fenomeni sono stati così intensi da influenzare le quote più alte, dove normalmente l'intervento umano non può intervenire. Questa sequenza di episodi ha causato un cambiamento repentino e significativo nel clima globale.

(Adnkronos) – L'atmosfera terrestre ha appena subito una serie di "colpi" di una violenza inaudita, capaci di alterare le temperature a quote dove l'uomo non può arrivare. Gli scienziati del MIT hanno isolato i segnali termici di tre eventi apocalittici: l'eruzione del Pinatubo, i roghi record dell'Australia e l'esplosione sottomarina dell'Hunga Tonga. Quest'ultima, in particolare, ha spinto nella stratosfera l'incredibile cifra di 150 milioni di tonnellate di vapore acqueo, una massa tale da scuotere l'intero equilibrio termico del pianeta. Nonostante la potenza di questi fenomeni, la ricerca... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gennaio 2026: clima impazzito tra temperature record globali e ritorno del freddo intenso in Europa e Siberia.Gennaio 2026: Un Clima Instabile, Tra Record di Calore e Ritorno della Siberia Il 2026 si apre con un quadro climatico globale allarmante, segnato da...

Dal clima alla tazzina: il caldo record fa impennare il prezzo del caffèUna nuova analisi di Climate Central mostra che principali Paesi produttori di caffè si registrano in media 57 giorni in più all’anno oltre la soglia...

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

L’anno senza estate, l’impatto sul clima e i rischi (anche) sottomarini: perché i vulcani ci riguardano molto da vicinoRoma, 17 g ennaio 2026 – Ma che impatto hanno le eruzioni vulcaniche sul cambiamento climatico? Ancora: possiamo avere un’altra Pompei, un’ eruzione distruttiva come quella del Vesuvio nel 79 d. C.? quotidiano.net

Vulcani e continenti, docenti ateneo di Urbino partecipano a studio rivista SciencePotenti eruzioni vulcaniche, lo spostamento dei continenti e la nascita delle grandi catene montuose hanno segnato in modo profondo la storia del nostro pianeta, influenzando il clima globale e ... ansa.it