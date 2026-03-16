Città del Ragazzo Dopo di noi tra dubbi e polemiche | le associaziono chiedono trasparenza

La riqualificazione dell’ex Città del Ragazzo nel quartiere Gravitelli è al centro di discussioni, con associazioni che chiedono maggiore trasparenza e famiglie che esprimono preoccupazioni. Le polemiche sono alimentate da dichiarazioni di politici locali e dalla presenza di dubbi sulla gestione del progetto. La questione riguarda principalmente le modalità di intervento e le informazioni fornite alla cittadinanza.

La riqualificazione dell’ex Città del Ragazzo, simbolo storico del quartiere Gravitelli, torna sotto i riflettori, tra preoccupazioni di famiglie e associazioni e dichiarazioni incrociate di politici locali. Al centro del dibattito c’è il progetto “Dopo di noi”, pensato per garantire assistenza e inclusione a persone con disabilità. Il primo a dare voce alle associazioni è stato il deputato regionale di Controcorrente, Ismaele La Vardera, con un’interrogazione all’Ars sul rischio di perdita dei fondi Pnrr destinati all’intervento. La reazione non si è fatta attendere: Pippo Lombardo di ScN ha replicato accusando il collega di disinformazione, mentre l’ex sindaco e promotore dell’iniziativa, Cateno De Luca, ha difeso il progetto sottolineato che “è stato voluto e avviato soltanto da noi, nessuno ci aveva mai pensato prima. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Polemiche e accuse sulla vendita delle auto della Multiservizi: dubbi su trasparenza, prezzi e acquirenti Nordio difende Giusi Bartolozzi dopo le polemiche e allontana le dimissioni: "Si chiedono per cose più serie"Il ministro della Giustizia Carlo Nordio torna a difendere Giusi Bartolozzi, stemperando ancora una volta le polemiche per le esternazioni che la sua... Una selezione di notizie su Città del Ragazzo Dopo di noi tra dubbi... Temi più discussi: Città del Ragazzo, insorgono le associazioni: Mancate risposte ai chiarimenti su progetti e servizi; Ex Città del Ragazzo a Messina, si mobilitano le associazioni - RTP; ElezioniMessina2026. Lavori fermi al 30%: persi pure i fondi del Dopo di noi alla Città del Ragazzo; Città del Ragazzo, demolizioni concluse. Lavori in corso al Castellaccio e alla casa di padre Nino. Ex Città del Ragazzo a Messina, si mobilitano le associazioniSapere con chiarezza quale sarà il futuro della realtà che sorgerà al posto dell'ex Città del Ragazzo , capire in che modo si intende strutturare quel ... rtp.gazzettadelsud.it Città del Ragazzo, demolizioni concluse. Lavori in corso al Castellaccio e alla casa di padre NinoLa Città Metropolitana di Messina prosegue il lavoro sul progetto di rigenerazione della Città del Ragazzo, confermando l’impegno a restituire alla comunità uno spazio rinnovato e dedicato all’inclu ... tempostretto.it RTP Messina. . Si sono dati appuntamento davanti al grande cancello dell'ex Città del Ragazzo a Gravitelli i presidenti di quattro associazioni che si occupano di autismo e disabilità e che chiedono a gran voce risposte sul destino del progetto del Dopo di Noi. - facebook.com facebook