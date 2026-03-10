La Brindisi Multiservizi è al centro di polemiche e accuse riguardo alla vendita delle sue auto. Vengono sollevati dubbi sulla trasparenza della procedura, sui prezzi praticati e sugli acquirenti coinvolti. La situazione ha suscitato tensioni tra i vertici della società e l’amministrazione comunale, mentre i confronti pubblici continuano senza trovare una soluzione immediata.

Non c'è pace per la Brindisi Multiservizi. Mentre i vertici della partecipata e l'amministrazione comunale, tra scontri e confronti, tentano di tenere a galla un piano di risanamento che barcolla sotto il peso di costi del personale fuori controllo e contenziosi con i direttori tecnici, un nuovo fronte si apre sul versante della gestione del patrimonio aziendale. Al centro delle polemiche finisce la procedura di alienazione di alcune delle auto di servizio della società, un'operazione che ha spinto il capogruppo e segretario cittadino del Partito Democratico, Francesco Cannalire, a richiedere un accesso agli atti urgente, sollevando dubbi pesanti sulla regolarità formale e sostanziale delle vendite.

© Quotidianodipuglia.it - Polemiche e accuse sulla vendita delle auto della Multiservizi: dubbi su trasparenza, prezzi e acquirenti

