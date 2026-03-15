Idf spara contro un’auto in Cisgiordania uccisa famiglia palestinese | morti padre madre e figli di 5 e 7 anni

Un familiare palestinese è stato colpito e ucciso dall'IDF vicino a un checkpoint a Tammun, in Cisgiordania. Un uomo di 37 anni, la sua moglie e due bambini di 5 e 7 anni sono stati feriti da proiettili alla testa e al volto. La scena si è svolta in un'area frequentata da veicoli e pedoni, senza che siano stati riferiti altri dettagli sull'evento.