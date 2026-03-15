Idf spara contro un’auto in Cisgiordania uccisa famiglia palestinese | morti padre madre e figli di 5 e 7 anni
Un familiare palestinese è stato colpito e ucciso dall'IDF vicino a un checkpoint a Tammun, in Cisgiordania. Un uomo di 37 anni, la sua moglie e due bambini di 5 e 7 anni sono stati feriti da proiettili alla testa e al volto. La scena si è svolta in un'area frequentata da veicoli e pedoni, senza che siano stati riferiti altri dettagli sull'evento.
Un famiglia palestinese è stata uccisa dall'Idf vicino a un checkpoint a Tammun, in Cisgiordania. Un 37enne, la moglie e due bambini di 5 e 7 anni sono stati raggiunti da proiettili alla testa e al volto. Feriti anche altri due figli di 8 e 11 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Tutto quello che riguarda Idf spara
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Capita che un bambino di 14 anni, nella Cisgiordania occupata da Israele, osservi con gli amici cosa avveniva in una strada attigua , poi scappano ma l'IDF gli spara a distanza ravvicinata, ufficialmente perchè tirava pietre. La pietra però pare l'abbiamo messa facebook