Cirielli | Incontro con ambasciatore russo? Farnesina sapeva due funzionari con me

Cirielli ha dichiarato di aver incontrato l’ambasciatore russo accompagnato da due funzionari, affermando che la Farnesina era a conoscenza dell’incontro. Ha anche smentito che la presidente Meloni fosse arrabbiata con lui o che la questione fosse sconosciuta ai vertici diplomatici. La sua versione dei fatti si basa sulla presenza di testimoni e sulla comunicazione ufficiale con le autorità italiane.

(Adnkronos) – "Falso che la presidente Giorgia Meloni sia arrabbiata con me, falso che la Farnesina non sapesse". Così all'Adnkronos il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli commenta il retroscena pubblicato dal Corriere della Sera sul suo incontro con l'ambasciatore russo a Roma Aleksej Vladimirovich Paramonov. "È falso che la Farnesina non sapesse", ribadisce l'esponente di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Incontro con ambasciatore russo, Cirielli: «Farnesina sapeva, colloqui di prassi»Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli replica alle indiscrezioni del Corriere della sera su un suo incontro con l’ambasciatore russo in... Leggi anche: Cirielli: “Ho visto l’ambasciatore russo ma la Farnesina lo sapeva, incontri di prassi” Aggiornamenti e notizie su Cirielli Incontro con ambasciatore... Discussioni sull' argomento Cirielli incontra l’ambasciatore russo: irritazione di Meloni; Incontro riservato con l'ambasciatore russo. Cirielli (FdI) è un caso. La rabbia di Meloni. Cirielli: Incontro con ambasciatore russo? Farnesina sapeva, due funzionari con meIl viceministro degli Esteri all'Adnkronos: 'Falso che Meloni sia irritata con me, altri incontri in passato con Paramonov' ... adnkronos.com Il viceministro Cirielli: Ho visto l’ambasciatore russo, la Farnesina sapeva. Pd: deve andarseneIl vice di Tajani in quota FdI conferma l’incontro con Paramonov mesi fa di cui il governo non sarebbe stato a conoscenza e che avrebbe irritato Meloni. Iv presenta una interrogazione parlamentare ... msn.com Il viceministro Cirielli: “Ho visto l’ambasciatore russo, la Farnesina sapeva”. Pd: deve andarsene x.com Referendum sulla giustizia, domani a Matera incontro pubblico con Edmondo Cirielli https://www.policorotv.it/index.php/18295-referendum-sulla-giustizia-domani-a-matera-incontro-pubblico-con-edmondo-cirielli - facebook.com facebook