Cirielli | Ho visto l’ambasciatore russo ma la Farnesina lo sapeva incontri di prassi

Un viceministro ha confermato di aver incontrato l’ambasciatore russo alcuni mesi fa, incontro che era noto alla Farnesina. La prassi prevede che i viceministri abbiano regolarmente incontri con gli ambasciatori di Paesi con cui i rapporti sono complessi, per evitare di coinvolgere direttamente il ministro. L’informazione è stata resa nota pubblicamente e non si tratta di un episodio isolato.

“L’incontro era noto alla Farnesina e risale a diversi mesi fa. Non si tratta di un’anomalia: è prassi che i viceministri incontrino ambasciatori regolarmente accreditati di Paesi con cui i rapporti sono complessi, anche per non esporre direttamente il ministro”. Lo conferma a LaPresse il viceministro degli Affari esteri Edmondo Cirielli, in merito alle indiscrezioni del Corriere della Sera su un suo incontro con l’ambasciatore russo in Italia, di cui il governo non sarebbe stato a conoscenza e che avrebbe irritato la premier Giorgia Meloni. Ricostruzioni che lo stesso Cirielli definisce “destituite di ogni fondamento“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cirielli: “Ho visto l’ambasciatore russo ma la Farnesina lo sapeva, incontri di prassi” Articoli correlati Incontro con ambasciatore russo, Cirielli: «Farnesina sapeva, colloqui di prassi»Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli replica alle indiscrezioni del Corriere della sera su un suo incontro con l’ambasciatore russo in... Leggi anche: La difesa di Trump sul video razzista: «L’ho condiviso ma non l’ho visto tutto»