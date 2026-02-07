La difesa di Trump sul video razzista | L’ho condiviso ma non l’ho visto tutto

Donald Trump si difende dopo aver condiviso un video razzista su Truth. Dice di aver visto solo la prima parte e di non aver visto tutto il filmato, ma la sua scelta di condividere il video ha già scatenato molte polemiche. Il gesto ha suscitato sdegno e critiche da più parti, lasciando aperta la questione sulla sua reale intenzione.

«Ho guardato solo la prima parte (del video). Non l’ho visto tutto». Donald Trump sceglie la scusa peggiore per difendersi dalle accuse di razzismo dopo aver condiviso sul suo profilo su Truth il filmato che ritrae Barack e Michelle Obama come scimmie. Una spiegazione che sicuramente rassicurerà gli americani, i quali ora sanno che il presidente condivide quello che non vede, e chissà quindi se legge quello che firma. La clip è rimasta online 12 ore prima della rimozione e dell’attribuzione della colpa a un membro dello staff da parte della Casa Bianca. Che è stata alla fine smentita dallo stesso presidente.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Trump Obama

Ultime notizie su Trump Obama

