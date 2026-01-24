Il bambino sottratto ai genitori con il Decreto Caivano a Torre del Greco

A Torre del Greco si è discusso del caso del bambino sottratto ai genitori con il Decreto Caivano. La vicenda ha suscitato reazioni da parte del centrodestra, che ha evidenziato il rischio di separare i figli dalle famiglie senza adeguati motivi. La questione mette in evidenza il delicato equilibrio tra tutela dei minori e rispetto dei diritti genitoriali, e rimane al centro del dibattito pubblico e politico.

Il governo Meloni e il centrodestra sono insorti all’epoca della storia dei bambini nel bosco. Sostenendo che non si potesse strappare un bambino ai suoi genitori. Oggi sul Mattino si racconta la storia di un bambino di Torre del Greco collocato in casa famiglia dopo la segnalazione della scuola per evasione scolastica. La dirigente dell’istituto Don Bosco-San Francesco d’Assisi, Rosanna Ammirati, ha fatto sapere che l’istituto «ha operato secondo quanto previsto dal Decreto Caivano, poi convertito in legge, e dal protocollo d’intesa stipulato tra il Tribunale di Napoli e l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, finalizzati entrambi a contrastare la dispersione scolastica».🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Torre del Greco, poliziotto muore in un incidente con la volante: ferito il collega Leggi anche: Aniello Scarpati: il poliziotto morto in un incidente con la volante a Torre del Greco Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Il bambino sottratto ai genitori con il Decreto Caivano a Torre del Greco; Ethan, il bimbo rapito dal padre tornerà in Italia domani. La decisione del tribunale di Los Angeles: E' la sua legittima casa; Torre del Greco, sottratto alla famiglia: Minaccia il suicidio; Restituita al parroco di Grone la statua del Bambino Gesù rubata dal presepe: il grazie della comunità ai carabinieri. Il bambino «sottratto ai genitori con il Decreto Caivano» a Torre del GrecoIl governo Meloni e il centrodestra sono insorti all’epoca della storia dei bambini nel bosco. Sostenendo che non si potesse strappare un bambino ai suoi genitori. Oggi sul Mattino si racconta la stor ... open.online Madonna con bambino del pittore Antonio Solario restituita dopo 52 anni: era stata sottratta ai Musei civici e stava per essere venduta all'astaBELLUNO - La Madonna con bambino - il quadro del pittore Antonio Solario - è tornata a casa, a Belluno, dopo più di 50 anni. Il dipinto era stato sottratto ai Musei civici del capoluogo dolomitico ... ilgazzettino.it Bambino di 11 anni uccide il padre in Pennsylvania nel giorno del suo compleanno. Gli aveva sottratto la Nintendo Switch per mandarlo a letto - facebook.com facebook Famiglia nel Bosco: 52 giorni fa hanno sottratto i bambini ai genitori soprattutto perché non avevano adempiuto agli obblighi scolastici, anche se il Ministero ha certificato il contrario. Ma dopo 52 giorni ancora non hanno una maestra! A questo punto i giudici d x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.