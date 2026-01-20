Stefano De Martino ai funerali del padre Enrico a Torre del Greco i messaggi di cordoglio da Rai e Mediaset

A Torre del Greco si sono svolti i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano, deceduto dopo una lunga malattia. L’evento ha visto la partecipazione di familiari e amici, mentre Rai e Mediaset hanno espresso i loro messaggi di cordoglio. Un momento di grande commozione per la famiglia e i fans, nel rispetto della memoria di Enrico.

Si svolgeranno nel pomeriggio di martedì 20 gennaio a Torre del Greco i funerali di Enrico De Martino, padre del conduttore di Affari tuoi Stefano De Martino, morto lunedì all'età di 61 anni dopo una lunga malattia. Sia la Rai che Mediaset hanno espresso il loro cordoglio in un messaggio. I funerali di Enrico De Martino sono in programma nel pomeriggio di martedì 20 gennaio nella Chiesa di San Michele sulla Collina di San Alfonso a Torre del Greco.

