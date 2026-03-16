Cinturrino premeditò l’omicidio di Mansouri | nuove accuse al poliziotto Indagati altri 2 colleghi

La Procura di Milano ha emesso nuove accuse a carico di Carmelo Cinturrino, un poliziotto coinvolto nell’inchiesta sull’omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un’operazione antispaccio. Oltre a Cinturrino, sono indagati altri due colleghi del commissariato di Mecenate. L’inchiesta si sta ampliando con l’obiettivo di fare chiarezza sulla vicenda.

Nuove accuse a Carmelo Cinturrino e altri due poliziotti del commissariato di Mecenate indagati. Si allarga l’inchiesta della Procura di Milano, nata dall’ omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso lo scorso 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un’operazione antispaccio. Ora a Cinturrino viene contestata anche “l’aggravante della premeditazione”. In sostanza, secondo l’accusa, progettò di assassinare Mansouri. La novità emerge dalla richiesta di incidente probatorio per convocare almeno otto testimoni, tra pusher e tossicodipendenti, in modo da cristallizzare i loro racconti. E proprio da questi atti è emerso anche il faro acceso su altri due agenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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